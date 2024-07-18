Журнал FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен

Журнал FourFourTwo представил рейтинг 32 лучших вратарей за всю историю футбола, в котором лучшим признало советского вратаря Льва Яшина.

На втором месте рейтинга оказался Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии, ставший чемпионом мира в 2014 году. Третью позицию занял англичанин Гордон Бэнкс, выигравший чемпионат мира в 1966 году.

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Ранее журнал FourFourTwo поместил Льва Яшина на 49-е место среди самых влиятельных футболистов всех времен. Помимо этого, он занял 16-е место в списке величайших игроков чемпионатов мира по футболу.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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