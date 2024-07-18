Журнал FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен

Ранее журнал FourFourTwo поместил Льва Яшина на 49-е место среди самых влиятельных футболистов всех времен. Помимо этого, он занял 16-е место в списке величайших игроков чемпионатов мира по футболу.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча», передает «Радиоточка НСН».

