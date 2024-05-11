Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории
Бывший игрок сборной Англии по футболу, совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал нападающего команды Лионеля Месси лучшим игроком в истории. Об этом сообщает портал Goal.com.
«За все годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист», — отметил Бекхэм.
Месси перешел в «Интер Майами» в июне прошлого года. В октябре аргентинский форвард в рекордный восьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч». Позже журнал Time признал Месси «Спортсменом года», нападающий стал первым получившим эту награду футболистом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru