Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории

Бывший игрок сборной Англии по футболу, совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал нападающего команды Лионеля Месси лучшим игроком в истории. Об этом сообщает портал Goal.com.

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«За все годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист», — отметил Бекхэм.

Месси перешел в «Интер Майами» в июне прошлого года. В октябре аргентинский форвард в рекордный восьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч». Позже журнал Time признал Месси «Спортсменом года», нападающий стал первым получившим эту награду футболистом.

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ФОТО: AP / ТАСС
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