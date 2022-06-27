Жирков ушёл из ФК «Химки»

Защитник Юрий Жирков покинул футбольный клуб «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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В сообщении говорится, что контракт с футболистом был расторгнут «по соглашению сторон».

«Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем», - добавили в клубе.

Ранее экс-бомбардир российской сборной по футболу Павел Погребняк заявил, что уходит из профессионального футбола, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХимкиЧемпионат России По ФутболуФутболист
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