Жирков ушёл из ФК «Химки»
27 июня 202217:54
Защитник Юрий Жирков покинул футбольный клуб «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
В сообщении говорится, что контракт с футболистом был расторгнут «по соглашению сторон».
«Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем», - добавили в клубе.
Ранее экс-бомбардир российской сборной по футболу Павел Погребняк заявил, что уходит из профессионального футбола, сообщает телеканал «360».
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27 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru