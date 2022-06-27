Президент РПЛ ушел в отставку
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц покинул свой пост. Об этом он сообщил телеканалу «Матч ТВ» в преддверии общего собрания клубов РПЛ.
По данным «РБ Спорт», Хачатурянц попросил назначить исполняющим обязанности президента лиги генерального секретаря РФС, президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева. Представители клубов РПЛ в ходе голосования поддержали это предложение: 15 проголосовали за, один воздержался.
Ашот Хачатурянц возглавил РПЛ в ноябре прошлого года, напоминает телеканал «360». Специалист сменил на посту президента лиги Сергея Прядкина, отмечает RT.
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