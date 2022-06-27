Президент РПЛ ушел в отставку

Посол ЛНР заявил, что на территории предприятия «Азот» в Северодонецке заложников больше нет Правительство РФ утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года В Симферополе и районе из-за ливней введён режим ЧС Грузия временно закрывает пункт пропуска «Казбеги» на границе с Россией Житель Волгоградской области погиб от снаряда времён войны