Жирков назвал слишком большим число бразильцев в «Зените»

«Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков», — отметил Жирков, оставив это решение на усмотрение руководства команды.

Отмечается, что сейчас в составе «Зенита» выступают десять бразильцев, причем двое из них имеют российское гражданство — Марио Фернандес и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перейдет в команду ЦСКА (Москва) с 4 июня 2024 года в качестве свободного агента.

