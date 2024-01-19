Жирков назвал слишком большим число бразильцев в «Зените»
Экс-футболист российской сборной Юрий Жирков заявил, что за клуб «Зенит» (Санкт-Петербург), за который с 2016 по 2021 год выступал и сам Жирков, играют слишком много легионеров. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков», — отметил Жирков, оставив это решение на усмотрение руководства команды.
Отмечается, что сейчас в составе «Зенита» выступают десять бразильцев, причем двое из них имеют российское гражданство — Марио Фернандес и Клаудиньо.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перейдет в команду ЦСКА (Москва) с 4 июня 2024 года в качестве свободного агента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru