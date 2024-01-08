«Зенит» объявил о переходе бразильца Артура из «Палмейраса»
Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Артура из «Палмейраса». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.
Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона 2026/27 годов. Соглашение с 25-летним нападающим могут продлить на один сезон.
Журналист Фабрицио Романо заявил, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
В составе «Палмейраса» Артур трижды становился чемпионом Бразилии. В прошлом сезоне нападающий провел 59 матчей, забил 13 голов и отметился тремя результативными передачами.
По данным СМИ, игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов перейдет в «Зенит». Журналист Иван Карпов уточнил, что сумма трансфера составит 850 тысяч евро, отмечает «Радиоточка НСН».
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