«Зенит» объявил о переходе бразильца Артура из «Палмейраса»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Артура из «Палмейраса». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

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Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона 2026/27 годов. Соглашение с 25-летним нападающим могут продлить на один сезон.

Журналист Фабрицио Романо заявил, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

В составе «Палмейраса» Артур трижды становился чемпионом Бразилии. В прошлом сезоне нападающий провел 59 матчей, забил 13 голов и отметился тремя результативными передачами.

По данным СМИ, игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов перейдет в «Зенит». Журналист Иван Карпов уточнил, что сумма трансфера составит 850 тысяч евро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
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