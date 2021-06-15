Жирков из-за травмы покинул сборную России на Евро-2020
Сборная России по футболу продолжит выступление на Чемпионате Европы без Юрия Жиркова, получившего повреждение в игре против Бельгии.
Жирков получил травму мышц бедра и с учетом тяжести повреждения тренерский штаб принял решение отпустить его из расположения сборной России, отмечает РИА Новости.
В пресс-службе сборной России уточнили, что Жирков в ближайшие дни начнет реабилитацию в одной из клиник Москвы. Другие игроки готовятся к матчу против сборной Финляндии, который состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.
Жирков был заменен из-за травмы в конце первого тайма игры Россия – Бельгия. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее выражал опасения, что «мы потеряли Жиркова на весь турнир».
Юрий Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России. К моменту выхода на поле в матче с бельгийцами ему было 37 лет и 296 дней, подсчитала «Лента.ру».
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