Жирков из-за травмы покинул сборную России на Евро-2020

Сборная России по футболу продолжит выступление на Чемпионате Европы без Юрия Жиркова, получившего повреждение в игре против Бельгии.

Жирков получил травму мышц бедра и с учетом тяжести повреждения тренерский штаб принял решение отпустить его из расположения сборной России, отмечает РИА Новости.

В пресс-службе сборной России уточнили, что Жирков в ближайшие дни начнет реабилитацию в одной из клиник Москвы. Другие игроки готовятся к матчу против сборной Финляндии, который состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Жирков был заменен из-за травмы в конце первого тайма игры Россия – Бельгия. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее выражал опасения, что «мы потеряли Жиркова на весь турнир».

Юрий Жирков стал самым возрастным футболистом в истории сборной России. К моменту выхода на поле в матче с бельгийцами ему было 37 лет и 296 дней, подсчитала «Лента.ру».



