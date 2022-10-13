Президент Международной федерации дзюдо призвал допустить россиян к соревнованиям

Визер полагает неправильным решение об отстранении россиян от международных соревнований до января 2023 года, принятое 21 сентября исполкомом IJF . Визер призвал разрешить российским спортсменам участвовать в состязаниях. Он заявил о необходимости наладить мосты между мировым сообществом и Россией.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на участие российских спортсменов в ОИ-2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

