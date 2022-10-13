Президент Международной федерации дзюдо призвал допустить россиян к соревнованиям
Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер выступил с обращением к мировому сообществу по поводу ограничений в отношении сборной России. Его речь опубликована на портале Inside the Games.
Визер полагает неправильным решение об отстранении россиян от международных соревнований до января 2023 года, принятое 21 сентября исполкомом IJF . Визер призвал разрешить российским спортсменам участвовать в состязаниях. Он заявил о необходимости наладить мосты между мировым сообществом и Россией.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на участие российских спортсменов в ОИ-2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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