Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой США и досрочно вышла в четвертьфинал соревнований на Олимпийских Играх в Токио.
В матче четвертого тура группового этапа Игр россиянки обыграли команду США со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).
Следующая игра подопечных Серджо Бузато состоится 2 августа: спортсменки сыграют со сборной Турции.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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