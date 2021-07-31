Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой США и досрочно вышла в четвертьфинал соревнований на Олимпийских Играх в Токио.

В матче четвертого тура группового этапа Игр россиянки обыграли команду США со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Следующая игра подопечных Серджо Бузато состоится 2 августа: спортсменки сыграют со сборной Турции.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

