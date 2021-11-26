Россиянин Тереньтев выиграл золото в спринте на этапе Кубка Мира

Россиянин Александр Тереньтев взял золото в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе

Соревнования проходили в городе Рука. Терентьев в финале показал лучшее время. Российский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты и 31,7 секунды. Вторым пришёл норвежец Йоханнес Клебо, третьим – норвежец Эрик Вальнес.

Ранее Московский футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от римского «Лацио» в матче Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Источник:etsphoto.ru
ТЕГИ:СпортЛыжи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры