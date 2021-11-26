Россиянин Тереньтев выиграл золото в спринте на этапе Кубка Мира
Россиянин Александр Тереньтев взял золото в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.
Соревнования проходили в городе Рука. Терентьев в финале показал лучшее время. Российский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты и 31,7 секунды. Вторым пришёл норвежец Йоханнес Клебо, третьим – норвежец Эрик Вальнес.
Ранее Московский футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от римского «Лацио» в матче Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Россиянин Тереньтев выиграл золото в спринте на этапе Кубка Мира
- Глава Минздрава РФ получил высшую госнаграду Венгрии
- Более 10 страниц «Вконтакте» были заблокированы из-за запрещенной информации
- Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года
- СМИ: Александра Градского экстренно госпитализировали
- У задержанного после погони на МКАД нашли наркотики
- Производство «Спутника V» в Венгрии планируется запустить до конца 2022 года
- Износ шахт России составил 70%
- Самолёт с главой МИД Швейцарии экстренно приземлился в Москве
- Полицейская погоня со стрельбой произошла на МКАД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru