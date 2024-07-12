Женская сборная КНДР прилетела в Москву на матч с Россией

Всего сборные России и КНДР сыграют два матча – 12 и 15 июля. При этом в Российском футбольном союзе отмечают, что женская сборная Северной Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и будет «самым сложным» соперником для нашей команды с 2021 года.

Президент России Владимир Путин в рамках азиатского турне 19 июня посетил КНДР, где встретился с лидером этой страны Ким Чен Ыном. По итогу был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов говорил тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый договор кардинально отличается от советского, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере.

