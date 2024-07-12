Женская сборная КНДР прилетела в Москву на матч с Россией
Женская сборная России по футболу 12 июля вечером сыграет в Москве товарищеский матч со сборной КНДР, приехавшей в российскую столицу спустя месяц после встречи лидеров двух стран.
Сегодняшний матч пройдет на стадионе «Москвич». Гимн России перед игрой споет Любовь Успенская, кроме того фанатов порадует своими хитами MIA BOYKA.
Всего сборные России и КНДР сыграют два матча – 12 и 15 июля. При этом в Российском футбольном союзе отмечают, что женская сборная Северной Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и будет «самым сложным» соперником для нашей команды с 2021 года.
Президент России Владимир Путин в рамках азиатского турне 19 июня посетил КНДР, где встретился с лидером этой страны Ким Чен Ыном. По итогу был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов говорил тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый договор кардинально отличается от советского, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru