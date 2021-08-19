«Жаришка!» Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в «Лужниках»

В Москве в четверг стартовал 11-й Чемпионат Мира по пляжному футболу FIFA, который пройдет в «Лужниках» с 19 по 29 августа.

В турнире примут участие 16 команд, в числе которых и российские пляжники, из-за санкций выступающие под флагом и названием РФС. Вместо двуглавого орла на форме россиян надпись «Наши парни».

Жаришка после Забиваки. Талисманом ЧМ по пляжному футболу в России стала жар-птица

В матче-открытия ЧМ-2021 сборная ОАЭ обыграла в дополнительное время команду Таити со счетом 4:3.

Россия сыграет сегодня вечером против сборной США. Помимо них в группе «А» выступают сборные Парагвая и Японии.

Сборная России дважды выигрывала ЧМ по пляжному футболу – в 2011 и 2013 годах, а также брала бронзу в 2015 и 2019 годах. В мировом рейтинге Россия занимает четвертое место вслед за Португалией, Бразилией и Италией.

Накануне Чемпионата Мира в «Лужниках» прошел первый в истории Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женских команд. Его победителем стала сборная Бразилии, серебро досталось Испании, Россия получила бронзу, обыграв при этом бразильянок со счетом 4:1.

Талисманом ЧМ-2021 в России стала жар-птица по имени Жаришка.

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ФОТО: FIFA
ТЕГИ:ЛужникиЧемпионат МираФутбол
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