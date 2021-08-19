«Жаришка!» Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в «Лужниках»

В Москве в четверг стартовал 11-й Чемпионат Мира по пляжному футболу FIFA, который пройдет в «Лужниках» с 19 по 29 августа.

В турнире примут участие 16 команд, в числе которых и российские пляжники, из-за санкций выступающие под флагом и названием РФС. Вместо двуглавого орла на форме россиян надпись «Наши парни».