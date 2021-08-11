Жаришка после Забиваки. Талисманом ЧМ по пляжному футболу в России стала жар-птица
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный талисман Чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.
Им стала жар-птица по имени Жаришка (Zharishka), которая, по мнению ФИФА, будет развлекать и вовлекать в праздник пляжного футбола болельщиков всех возрастов, а особенно детей.
Директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати, которого цитирует «Спортбокс», называет Жаришку «поразительным персонажем», а также «восхитительным символом радости и восторга».
Создатели талисмана вдохновились славянским фольклором. По их мнению, Жаришка сочетает в себе напор жар-птицы и энергетику пляжного футбола.
Официальным символом Чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году, был антропоморфный волк Забивака (Zabivaka).
Официальный мяч Кубка конфедераций 2017, предварявшего ЧМ-2018 и также прошедшего в России, получил не менее оригинальное название «Красава» (Krasava).
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