Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По словам Третьяка, контракт с тренером был заключен сроком на один год. «Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», - цитирует главу федерации РИА Новости.

Отмечается, что тренер Валерий Брагин, который ранее работал на этой должности, поедет на Олимпиаду в качестве консультанта. Главный тренер СКА Сергей Зубов также вошел в тренерский штаб, он будет готовить защитников.

Олимпийские игры в столице Китая начнутся 4 февраля 2022 года.