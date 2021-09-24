Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
По словам Третьяка, контракт с тренером был заключен сроком на один год. «Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», - цитирует главу федерации РИА Новости.
Отмечается, что тренер Валерий Брагин, который ранее работал на этой должности, поедет на Олимпиаду в качестве консультанта. Главный тренер СКА Сергей Зубов также вошел в тренерский штаб, он будет готовить защитников.
Олимпийские игры в столице Китая начнутся 4 февраля 2022 года.
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