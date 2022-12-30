«Жали руку, как иконе!» Кавазашвили рассказал о встречах с Пеле и пропавшем фото
Пеле нельзя сравнивать с Марадоной, Месси и Роналду, а для советских футболистов было счастьем сыграть против него, сказал в эфире НСН Анзор Кавазашвили.
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью НСН рассказал, как играл против Пеле и встречался с ним в Москве, признав, что у знаменитого бразильца был талант от Бога.
Накануне легенда мирового футбола Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) скончался после болезни в возрасте 82-х лет. Кавазашвили играл против Пеле в составе сборной СССР.
«С Пеле нельзя никого сравнить. Ни Марадона, ни Месси, ни Эйсебио, ни Роналду, они все разные, но величайшее мастерство Пеле было особенным, божьим даром. Он уже в 15 лет подписал контракт с "Сантосом", а в 16 был основным игроком на Чемпионате мира в Швеции. Я помню, как он забил мне гол: прошел по центру поля, начал на замахах убирать одного, второго, третьего, начал врываться по левому флангу в нашу штрафную, я вылетел навстречу, смотря за его ногой и мячом, а он быстренько подсек мяч и перекинул в девятину, это было удивительно. Игра с Бразилией запомнилась мне забитым голом в мои ворота», - сказал Кавазашвили.
Он рассказал о подробностях матча СССР - Бразилия (0:3), который состоялся в Москве в 1965 году на глазах у 102-х тысяч зрителей.
«Каждый из нас, попавших тогда в состав сборной СССР, был счастлив, потому что для нас одно название сборной Бразилии было громогласным и авторитетным, это была лучшая команда современности. Все хотели попасть в основной состав и когда меня не поставили в первом тайме, я даже чуточку обиделся. Ну, кто не хотел выйти на поле, поздороваться, соприкоснуться, столкнуться с такими легендами, как Гарринча, Пеле, Вава и так далее? Мне тогда было 24 года. После того, как мне сказали, что выйду во втором тайме, я был уверен, что не пропущу. Эти 45 минут были для меня как огромная шикарная песня под аккомпанемент 100 тысяч болельщиков, которые хлопали каждому действию Пеле. Раскрою секрет, все мечтали играть против Пеле, чтобы его закрыть, это поручили Георгию Сичинава, который был великолепным технарем. Однако, когда началась игра, стало понятно, что его не удержать, Жора понял, что согласился опрометчиво, и они поменялись с Валерием Ворониным, но Пеле и одного, и второго обводил, как хотел, да и остальные оставались у него за спиной», - вспомнил голкипер.
Кавазашвили также рассказал об истории его фото с Пеле и их новой встрече в Москве.
«Прошло много лет, примерно в 2001-2002 году была годовщина смерти великого вратаря Льва Яшина, Пеле пригласили в Москву и он прилетел. Мы с ним встречались, я показал Пеле нашу совместную фотографию, он ее подписал, но сначала хотел отобрать. Я не отдал, сказав, что это единственная фотография , он засмеялся и ответил: "Хорошо", а потом, когда сидели за столом, все мы пели дифирамбы, хотя там были футболисты высочайшего класса. Там были олимпийские чемпионы, призеры Чемпионата мира, чемпионы Европы, но каждый подходил к Пеле, как к иконе, и жал ему руку, а кто-то даже лез обниматься. Он написал на фото "Анзор", подчеркнул и расписался, но, к сожалению, эту фотографию у меня забрал какой-то бессовестный журналист, и она пропала», - заключил собеседник НСН.
Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной коронавирусом, в сентябре 2021 у него диагностировали рак. В последние недели он находился в клинике в Сан-Паулу, организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывалась паллиативная помощь.
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