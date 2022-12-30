«Жали руку, как иконе!» Кавазашвили рассказал о встречах с Пеле и пропавшем фото

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью НСН рассказал, как играл против Пеле и встречался с ним в Москве, признав, что у знаменитого бразильца был талант от Бога.

Накануне легенда мирового футбола Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) скончался после болезни в возрасте 82-х лет. Кавазашвили играл против Пеле в составе сборной СССР.