Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»
12 сентября 202417:39
Нападающий Артём Дзюба стал игроком ФК «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.
В сообщении говорится, что контракт с 36-летним экс-форвардом сборной России подписан до конца сезона 2024/2025.
«Приветствуем Артёма в нашем клубе и желаем ему успехов!», - заявили в «Акроне».
Ранее о переходе Дзюбы в состав дебютанта РПЛ заявил инсайдер Иван Карпов, сообщает RT. По его словам, форвард намерен побить достижение Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром страны - для этого ему надо забить в чемпионате пять голов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг
- МИД России заявило о создании «концлагерей» ВСУ в Курской области
- МВД РФ объявило в розыск журналистов CNN, RAI и DW
- Суд отправил в СИЗО главу Долгопрудного Юдина
- Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного
- Познер рассказал о предложениях по работе на Запад
- The Beatles анонсировали новый бокс-сет в честь 60-летия битломании
- Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области
- Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»
- Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru