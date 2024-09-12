Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»

В сообщении говорится, что контракт с 36-летним экс-форвардом сборной России подписан до конца сезона 2024/2025.

«Приветствуем Артёма в нашем клубе и желаем ему успехов!», - заявили в «Акроне».

Ранее о переходе Дзюбы в состав дебютанта РПЛ заявил инсайдер Иван Карпов, сообщает RT. По его словам, форвард намерен побить достижение Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром страны - для этого ему надо забить в чемпионате пять голов.