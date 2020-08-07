«Зенит» завоевал Суперкубок России в сезоне-2019/2020

Это 17 розыгрыш Суперкубка. В прошлом году его завоевал «Локомотив», переиграв «Зенит» со счётом 3 -2. На счету «Зенита» пять побед в финале турнира, «Локомотив» три раза завоевывал почётный трофей.

Матчем за Суперкубок официально открывается очередной футбольный сезон в России. Как правило, в нём встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Но в этом сезоне «Зенит» стал победителем в чемпионате и обладателем Кубка России, после чего его автоматически соперником в Суперкубке была назначена команда, завоевавшая серебряные медали – московский «Локомотив».

