«Зенит» завоевал Суперкубок России в сезоне-2019/2020
Петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2019/2020. Со счётом 2 – 1 питерская команда обыграла столичный «Локомотив».
На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче. На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев красивым дальним ударом удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.
Это 17 розыгрыш Суперкубка. В прошлом году его завоевал «Локомотив», переиграв «Зенит» со счётом 3 -2. На счету «Зенита» пять побед в финале турнира, «Локомотив» три раза завоевывал почётный трофей.
Матчем за Суперкубок официально открывается очередной футбольный сезон в России. Как правило, в нём встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Но в этом сезоне «Зенит» стал победителем в чемпионате и обладателем Кубка России, после чего его автоматически соперником в Суперкубке была назначена команда, завоевавшая серебряные медали – московский «Локомотив».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- «Зенит» завоевал Суперкубок России в сезоне-2019/2020
- В июне текущего года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
- Появилось видео авиакатастрофы в Индии
- В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек
- Авиалайнер в Индии раскололся после жёсткой посадки, есть погибшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru