СМИ: РФС оштрафовал гендиректора «Зенита» за скабрезность о «Спартаке»
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова в адрес «Спартака». Такой решение принял комитет по этике Российского футбольного союза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания.
С просьбой рассмотреть поведение руководителя команды из Санкт-Петербурга обратился ФК «Спартак» в связи с ситуацией после матча 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».
Победив в этом матче со счётом 4:2 петербургский клуб оформил себе чемпионство. В соцсетях клуба было опубликовано видео празднования победы в чемпионате. В кадр невольно попали нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун в момент изображения полового акта.
Позднее Медведев прокомментировал этот момент. Как предположил гендиректор сине-бело-голубых, таким образом Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Этот матч должен состояться в Санкт-Петербурге в воскресенье, 19 июля.
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