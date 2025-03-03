«Играть не собирается!»: Мостовой о вызове бразильца Сантоса в сборную России
Александр Мостовой заявил НСН, что Дуглас Сантос еще при получении российского паспорта сразу сказал, что не будет играть за сборную РФ.
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос мечтает оказаться в своей родной сборной, а за Россию он играть не будет, заявил НСН экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой.
Футболист «Зенита» Дуглас Сантос, получивший в октябре 2024 гражданство России, впервые вызван в российскую сборную - на матч против Замбии. При этом Дуглас Сантос также включен в расширенную заявку сборной Бразилии на ближайшие игры. Команда Доривала Жуниора 21 марта встретится в квалификации ЧМ-2026 с Колумбией, 26-го – с Аргентиной. Мостовой назвал решение включить Сантоса в состав сборной России «странным».
«Сантос, когда получал паспорт, сказал, что это делает не для игры за сборную России. Поэтому отмотайте пленку назад и все, тут вопросов даже нет. Он сам это сказал. Получать паспорт, чтобы играть с Сирией, Кубой и Монголией? Конечно, нет, это глупости. Зачем его вызывать? Он отличный, сильный защитник, один из лучших в нашем чемпионате. Другое дело, что ему уже прилично лет, а он не вызывался за сборную Бразилии никогда. Конечно, вызов в свою сборную – это его мечта. Он там родился, это однозначно. Поэтому еще страннее выглядит эта ситуация с вызовом в сборную РФ. Человек получал паспорт, чтобы иметь двойное гражданство. Это нормально. И он сразу сказал, что не собирается играть за сборную России», - отметил он.
Ранее ФК «Ростов» сообщил, что его главный тренер Валерий Карпин покидает свой пост по соглашению сторон. В команде отметили, что это «непростое решение» продиктовано необходимостью для Карпина максимально сосредоточиться на работе в сборной России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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