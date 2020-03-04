«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Ахмат»
Петербургский футбольный клуб "Зенит" выиграл матч с грозненским "Ахматом" и вышел в полуфинал Кубка России.
"Зенит" одерживает волевую победу над "Ахматом" и выходит в полуфинал Олимп-Кубка России", - говорится в сообщении петербургского клуба в Twitter.
Счет игры составил 1:2 в пользу сине-бело-голубых. В "Зените" отличились Ригони (78-я минута) и Жирков (97-я минута). Первый мяч в матче забил футболист "Ахмата" Роши на 59-й минуте. Игра прошла в Чечне в Грозном.
За выход в финал чемпионата "Зенит" поборется с победителем матча "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва).
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