«Спартак» уступил «Сочи» в матче шестого тура РПЛ

ФК "Спартак" проиграл ФК "Сочи" на домашней арене, встреча закончилась со счетом 2:1.

Это стало третьим проигрышем в сезоне РПЛ для красно-белых. В составе победителей отличились Максим Барсов (66) и Артур Юсупов (72). Единственный гол в составе "Спартака" забил Роман Зобнин на 60-й минуте.

"Спартак" после шести туров РПЛ набрал 7 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Сочи" набрал с 12 баллов, клуб лидирует наряду с имеющим матч в запасе московским ФК "Динамо".

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Фото: spartak.com
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуСочиФК "Спартак"
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