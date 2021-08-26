«Спартак» уступил «Сочи» в матче шестого тура РПЛ

Более 40 человек погибли, не менее 120 ранены при терактах у аэропорта Кабула

Минздрав РФ зарегистрировал еще одну COVID-вакцину

Более 30 млн пенсионеров получат выплату конца будущей недели

Не менее 60 человек пострадали при взрыве в воинской части на юге Казахстана

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей