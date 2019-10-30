«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Томь»
Футболисты петербургского клуба «Зенит» всухую обыграли «Томь». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита".
«Все! Уверенно побеждаем «Томь» и выходим в 1/4 финала Кубка России!», - говорится в сообщении официального аккаунта в Twitter петербургского клуба.
Голы сопернику футболисты "Зенита" забили на 13, 56, 67 и 81 минутах. Как отмечает "Интерфакс", в четвертьфинале "Зенит" встретится с "Ахматом" (Грозный).
Ранее сегодня стало известно, что московский футбольный клуб ЦСКА вышел в четвертьфинал, вырвав победу у футболистов "Уфы" в дополнительное время ко второму тайму.
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