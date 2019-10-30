ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Московский футбольный клуб ЦСКА вышел в четвертьфинал, обыграв футболистов "Уфы" в 1/8 Кубка России.
Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол за встречу забил Яка Бийол. Мяч в ворота противника он направил в дополнительные минуты ко второму тайму. Встреча прошла в Москве.
"Фортуна должна была повернуться в нашу сторону", - приводятся в официальном аккаунте в Twitter слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Как сообщает РИА Новости, в четвертьфинале ЦСКА сразится с победителем пары "Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону).
Накануне сообщалось, что ЦСКА может сделать новые приобретения в рамках зимнего трансферного окна.
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