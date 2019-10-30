ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Фортуна должна была повернуться в нашу сторону", - приводятся в официальном аккаунте в Twitter слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Как сообщает РИА Новости, в четвертьфинале ЦСКА сразится с победителем пары "Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Накануне сообщалось, что ЦСКА может сделать новые приобретения в рамках зимнего трансферного окна.



