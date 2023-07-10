«Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита» с крупным счетом обыграли «Динамо» из Санкт-Петербурга в товарищеском матче.

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Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин оформил хет-трик. Еще один мяч на счету Андрея Мостового.

Матч стал заключительным для «Зенита» перед началом нового сезона. 15 июля петербуржцы в Казани проведут игру с ЦСКА за суперкубок России.

«Зенит» ранее уступил сербской «Црвене Звезде» в матче международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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