«Зенит» выиграл первый трофей в 2024 году
9 февраля 202419:19
Действующий чемпион Российской Премьер-лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал в 2024 году первый трофей, сообщает портал «Чемпионат.com».
Подопечные Сергея Семака выиграли Кубок равноправия в Катаре.
Об этом стало известно после матча между бразильским «Сантосом» и катарским «Аль-Духаилем», который в основное время завершился со счётом – 2:2.
После него сине-бело-голубые стали недосягаемы для преследователей.
Ранее бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru