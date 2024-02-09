«Зенит» выиграл первый трофей в 2024 году

Действующий чемпион Российской Премьер-лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал в 2024 году первый трофей, сообщает портал «Чемпионат.com».

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Подопечные Сергея Семака выиграли Кубок равноправия в Катаре.

Об этом стало известно после матча между бразильским «Сантосом» и катарским «Аль-Духаилем», который в основное время завершился со счётом – 2:2.

После него сине-бело-голубые стали недосягаемы для преследователей.

Ранее бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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