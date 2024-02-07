«Ростов» разгромил «Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ

Встреча прошла 7 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан. У победителей отметились Николай Комличенко, Евгений Чернов и Кирилл Щетинин.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится в начале марта. Перед этим красно-белые встретятся с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

«Спартак» 25 декабря объявил о возрождении второй команды. Ее планируется заявить для участия во Второй лиге, сообщает «Радиоточка НСН».

