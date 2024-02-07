«Ростов» разгромил «Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ
Московский футбольный клуб «Спартак» с крупным счетом уступил «Ростову» в товарищеском матче.
Встреча прошла 7 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан. У победителей отметились Николай Комличенко, Евгений Чернов и Кирилл Щетинин.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится в начале марта. Перед этим красно-белые встретятся с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».
«Спартак» 25 декабря объявил о возрождении второй команды. Ее планируется заявить для участия во Второй лиге, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху счел полную победу над ХАМАС вопросом нескольких месяцев
- На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов
- «Ростов» разгромил «Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ
- МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения»
- При испытании ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв
- Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе
- В Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на 48 млн рублей
- Российские автозаводы сократили производство на фоне падения спроса
- Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»
- СМИ: Apple тестирует два прототипа складных iPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru