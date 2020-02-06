«Зенит» «всухую» обыграл грузинский «Сабуртало»

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В ходе игры отличились Алексей Сутормин (21-я минута), Вильмар Барриос (38-я), Олег Шатов (60-я) и Даниил Шамкин (62-я).

Как сообщает РИА Новости, товарищеский матч прошел в Испании.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл матч с грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0.

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