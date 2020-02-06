«Зенит» «всухую» обыграл грузинский «Сабуртало»
6 февраля 202020:59
Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл матч с грузинским «Сабуртало» со счетом 4:0.
Как сообщает РИА Новости, товарищеский матч прошел в Испании.
В ходе игры отличились Алексей Сутормин (21-я минута), Вильмар Барриос (38-я), Олег Шатов (60-я) и Даниил Шамкин (62-я).
Следующий матч «Зенита» состоится 9 февраля. Петербургские футболисты встретятся с московским ЦСКА.
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