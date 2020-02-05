«Локомотив» одержал победу в матче со «Спартаком» в Катаре

Счет по итогам основного времени составил 1:1. От «Локомотва» гол в ворота соперников отправил Владислав Игнатьев на 28-й минуте встречи, в «Спартаке» отличился Илья Гапонов на 49-й минуте.

По результатам серии пенальти победу одержал «Локомотив» со счетом 4:2.

Как сообщает Интерфакс, "Спартак" в турнирной таблице занимает первую строчку, «Локомотив» на третьем месте.



