«Локомотив» одержал победу в матче со «Спартаком» в Катаре
5 февраля 202020:58
Московский футбольный клуб "Локомотив" выиграл матч у «Спартака» (Москва) по результатам пенальти на турнире "Кубок Париматч Премьер" в Катаре.
Счет по итогам основного времени составил 1:1. От «Локомотва» гол в ворота соперников отправил Владислав Игнатьев на 28-й минуте встречи, в «Спартаке» отличился Илья Гапонов на 49-й минуте.
По результатам серии пенальти победу одержал «Локомотив» со счетом 4:2.
Как сообщает Интерфакс, "Спартак" в турнирной таблице занимает первую строчку, «Локомотив» на третьем месте.
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