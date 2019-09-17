«Зенит» ведет со счетом 1:0 после первого тайма с «Лионом»
17 сентября20:53
Первый тайм встречи российского «Зенита» с французским «Лионом» завершился со счетом 1:0 в пользу россиян.
Единственный мяч за первый тайм забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун на 42-ой минуте встречи.
Матч проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра идет на стадионе во Франции.
Напомним, петербургский «Зенит» помимо «Лиона» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия) и «РБ Лейпцигом» (Германия).
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