«Зенит» ведет со счетом 1:0 после первого тайма с «Лионом»

17 сентября20:53

Первый тайм встречи российского «Зенита» с французским «Лионом» завершился со счетом 1:0 в пользу россиян.

Единственный мяч за первый тайм забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун на 42-ой минуте встречи.

Матч проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра идет на стадионе во Франции.

Напомним, петербургский «Зенит» помимо «Лиона» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия) и «РБ Лейпцигом» (Германия).

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