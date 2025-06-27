МИД РФ заявил протест послу ФРГ из-за давления на российские СМИ
МИД России выразил решительный протест послу Германии Александеру Ламбсдорфу в связи с продолжающимся давлением на российские средства массовой информации в ФРГ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
По данным министерства, германским властям было указано на недопустимость систематических ограничений в отношении российских журналистов.
Также МИД указал на попытки воспрепятствовать их профессиональной деятельности под различными предлогами.
В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги со стороны Берлина расцениваются как откровенно недружественные и в случае их продолжения Москва оставляет за собой право на ответные меры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru