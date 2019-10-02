«Зенит» ведет по итогам первого тайма с «Бенфикой»
2 октября 201922:58
Первый тайм матча Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» завершился в пользу россиян. Счет по итогам первых 45 минут игры составил 1:0.
«Перерыв, 1:0 после первого тайма», - говорится в сообщении официального аккаунта клуба в Twitter.
Единственный гол забил Артем Дзюба на 21-й минуте. «Зенит» и «Бенфика» (Лиссабон) играют в Петербурге на «Газпром Арене».
Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (Франция). Команды забили по одному голу.
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