«Зенит» ведет по итогам первого тайма с «Бенфикой»

Первый тайм матча Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» завершился в пользу россиян. Счет по итогам первых 45 минут игры составил 1:0.

«Перерыв, 1:0 после первого тайма», - говорится в сообщении официального аккаунта клуба в Twitter.

Единственный гол забил Артем Дзюба на 21-й минуте. «Зенит» и «Бенфика» (Лиссабон) играют в Петербурге на «Газпром Арене».

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (Франция). Команды забили по одному голу.

