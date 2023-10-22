«Зенит» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

У хозяев отметились Вендел и Андрей Мостовой. У самарцев гол забил Роман Ежов.

«Зенит» набрал 23 очка и занял второе место в турнирной таблице. «Крылья» опустились на третью позицию.

Футболисты московского Спартака» в воскресенье одержали победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
ТЕГИ:Футбол"крылья"ФК "Зенит"

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