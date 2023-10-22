«Зенит» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов»
22 октября 202318:59
Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.
У хозяев отметились Вендел и Андрей Мостовой. У самарцев гол забил Роман Ежов.
«Зенит» набрал 23 очка и занял второе место в турнирной таблице. «Крылья» опустились на третью позицию.
Футболисты московского Спартака» в воскресенье одержали победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов»
- Израильский танк выстрелил в египетский пост на границе
- В Херсонской области сбили летевшие в сторону Крыма ракеты
- СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов
- Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
- Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
- Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
- В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына
- «Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
- На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru