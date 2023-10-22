«Сочи» разгромил «Урал» и прервал девятиматчевую серию поражений в РПЛ

Футболисты «Сочи» крупно обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев.

В составе екатеринбургского клуба отличился Андрей Егорычев.

«Сочи» не обыгрывал соперников с 19 августа. Клуб остается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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