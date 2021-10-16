«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ

Голкиперами тульской команды стали Зурико Давиташвили и Кингс Кангва, «Зенита» - Артем Дзюба.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел анализ ошибок после матча в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Мы пропустили первыми, соперник начал обороняться еще глубже. Большая часть игры прошла у штрафной „Арсенала“, надо было забивать, тогда и результат был бы другим», — сделал вывод Семак.

Он также указал на ошибки защитников в обороне, которые привели к проигрышу.

