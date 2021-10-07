Дзюба и Головин попали в список значимых футболистов мира

Рейтинг составил журнал World Soccer. В него попали игроки, выступающие на поле в настоящее время. В нем названы четыре российских футболиста и три иностранца, представляющих клубы Российской премьер-лиги.

Как считает издание, Дзюба является «важнейшей фигурой сборной России», несмотря на то что нападающий пропустил последние сборы национальной команды. В рейтинге также его одноклубники - Сердар Азмун и Вильмар Барриоса.

Также в списке значатся нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и бомбардир московского ЦСКА Антон Заболотный.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не намерен заставлять нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу играть за российскую сборную.

