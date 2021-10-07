Дзюба и Головин попали в список значимых футболистов мира
В список лучших футболистов мира попали форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник французского «Монако» Александр Головин, сообщают «Известия».
Рейтинг составил журнал World Soccer. В него попали игроки, выступающие на поле в настоящее время. В нем названы четыре российских футболиста и три иностранца, представляющих клубы Российской премьер-лиги.
Как считает издание, Дзюба является «важнейшей фигурой сборной России», несмотря на то что нападающий пропустил последние сборы национальной команды. В рейтинге также его одноклубники - Сердар Азмун и Вильмар Барриоса.
Также в списке значатся нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и бомбардир московского ЦСКА Антон Заболотный.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не намерен заставлять нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу играть за российскую сборную.
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