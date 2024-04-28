«Зенит» уступил «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Футболиста петербургского «Зенита» проиграли на выезде московскому «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Автором единственного гола стал Константин Тюкавин.

Петербуржцы потерпели второе поражение подряд. 24 апреля они уступили казанскому «Рубину» на своем поле.

«Зенит» остается лидером РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.

Ранее футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счетом 3:2 в московском дерби, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
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