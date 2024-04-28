«Зенит» уступил «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ
28 апреля 202421:25
Футболиста петербургского «Зенита» проиграли на выезде московскому «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Автором единственного гола стал Константин Тюкавин.
Петербуржцы потерпели второе поражение подряд. 24 апреля они уступили казанскому «Рубину» на своем поле.
«Зенит» остается лидером РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.
Ранее футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счетом 3:2 в московском дерби, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru