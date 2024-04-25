«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби
25 апреля 202422:42
Футболисты «Спартака» сыграли вничью с ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев. По итогам матча счет на табло остался 0:0.
«Спартак» с 39 очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы. В активе ЦСКА 38 очков - это седьмая позиция.
В 22-м туре красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Армейцы встретятся с калининградской «Балтикой».
Ранее стало известно, что четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед игрой с «Ахматом» в Грозном, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru