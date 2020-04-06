«Зенит» урежет зарплаты игрокам и тренерам в два раза

Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» договорилось с командой о сокращении зарплат на 50% в апреле и мае. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

По его словам, это «единодушное решение».

Из-за коронавируса матчи российской футбольной премьер-лиги не возобновятся как минимум до лета. Несколько клубов в связи с этим уже договорились о снижении зарплат игрокам: в казанском «Рубине» - на 50%, в московских «Динамо» и «Спартаке» - на 40%.

