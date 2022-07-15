«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в матче открытия чемпионата России

«Зенит» и «Химки» закончили матч ничьей, встретившись в первом туре чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ХимкиЗенит
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры