«Зенит» сыграл с «Уралом» в матче РПЛ вничью

Матч 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между футболистами «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Урала» (Екатеринбург) не выявил победителя.

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Команды сыграли на поле Екатеринбурга со счетом 0:0.

В ходе игры красную карточку за грубую игру получил игрок «Зенита» Клаудиньо. Инцидент произошел на 51-й минуте.

«Зенит» с 30 очками лидирует в РПЛ. «Урал» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 11 баллами.

Следующей встречей «Зенита» в новом туре станет матч с «Нижним Новгородом» 19 ноября. «Урал» 20 ноября встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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