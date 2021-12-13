«Роналду vs Месси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» встретятся в 1/8 Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ» поборются за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьёвка 1/8 финала прошла в швейцарском Ньоне.
Таким образом, в сезоне 2021/2022 в финале Лиги чемпионов не сыграет либо выступающий за «МЮ» Криштиану Роналду, либо перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» Лионель Месси.
В других парах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Аякс» (Нидерланды) с «Интером» (Италия), «Бавария» (Германия) с «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия) с «Зальцбургом» (Австрия), «Лилль» (Франция) с «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия) с «Вильярреалом» (Испания), «Реал» (Испания) с «Бенфикой» (Португалия) и «Ювентус» (Италия) со «Спортингом» (Португалия).
Первые матчи пройдут 15 и 16 февраля, а также 22 и 23 февраля. Ответные игры запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.
Ранее Месси побил рекорд Пеле по голам за карьеру. Аргентинец забил 758 голов мячей и поднялся на второе место. Лидирует в этом списке Криштиану Роналду (802 гола), сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
- Журнал Time признал Илона Маска «Человеком года»
- Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря
- Никита Михалков сохранил пост председателя Союза кинематографистов РФ
- «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы
- Адвокат: СК требует запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00
- «Роналду vs Месси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» встретятся в 1/8 Лиги чемпионов
- Комитет Госдумы рекомендовал отложить рассмотрение проекта о QR-кодах на транспорте
- Девять человек отравились хлоркой в бассейне в Татарстане
- В Калмыкии школьник пообещал устроить теракт ради проверки работы полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru