«Роналду vs Месси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» встретятся в 1/8 Лиги чемпионов

Таким образом, в сезоне 2021/2022 в финале Лиги чемпионов не сыграет либо выступающий за «МЮ» Криштиану Роналду, либо перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» Лионель Месси.

В других парах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Аякс» (Нидерланды) с «Интером» (Италия), «Бавария» (Германия) с «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия) с «Зальцбургом» (Австрия), «Лилль» (Франция) с «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия) с «Вильярреалом» (Испания), «Реал» (Испания) с «Бенфикой» (Португалия) и «Ювентус» (Италия) со «Спортингом» (Португалия).

Первые матчи пройдут 15 и 16 февраля, а также 22 и 23 февраля. Ответные игры запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.

Ранее Месси побил рекорд Пеле по голам за карьеру. Аргентинец забил 758 голов мячей и поднялся на второе место. Лидирует в этом списке Криштиану Роналду (802 гола), сообщает RT.