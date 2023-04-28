«Динамо» проиграло «Факелу» в матче к 100-летию клуба

Игру приурочили у 100-летию спортивного общества «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Факела».

В составе воронежского клуба дублем отметился Георгий Гонгадзе. Второй мяч он забил с пенальти.

Футбольный клуб и спортивное общество «Динамо» образованы 18 апреля 2023 года.

Бывшего наставника «Динамо» Сандро Шварца 16 апреля уволили из футбольного клуба «Герта» (ФРГ). Он тренировал московский клуб с октября 2020 года по май 2022-го, сообщает «Радиоточка НСН».

