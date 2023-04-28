«Динамо» проиграло «Факелу» в матче к 100-летию клуба
Воронежский «Факел» в гостях обыграл московское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игру приурочили у 100-летию спортивного общества «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Факела».
В составе воронежского клуба дублем отметился Георгий Гонгадзе. Второй мяч он забил с пенальти.
Футбольный клуб и спортивное общество «Динамо» образованы 18 апреля 2023 года.
Бывшего наставника «Динамо» Сандро Шварца 16 апреля уволили из футбольного клуба «Герта» (ФРГ). Он тренировал московский клуб с октября 2020 года по май 2022-го, сообщает «Радиоточка НСН».
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