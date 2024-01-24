«Зенит» разгромил южнокорейский клуб в товарищеской встрече

Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» в товарищеском матче 24 января.

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Игра прошла в Абу-Даби во время тренировочных сборов. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе петербуржцев отличились Матео Кассьера, Иван Сергеев, Педро, Мантуан и Матвей Бардачев.

«Чонбук Хендэ Моторс» завоевала четвертое место в чемпионате Южной Кореи. Наставником команды является румын Дан Петреску, ранее тренировавший московское «Динамо».

Московский футбольный клуб ЦСКА 17 января объявил о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового с 4 июня в качестве свободного агента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЮжная КореяФК "Зенит"

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