«Зенит» разгромил южнокорейский клуб в товарищеской встрече
Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» в товарищеском матче 24 января.
Игра прошла в Абу-Даби во время тренировочных сборов. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе петербуржцев отличились Матео Кассьера, Иван Сергеев, Педро, Мантуан и Матвей Бардачев.
«Чонбук Хендэ Моторс» завоевала четвертое место в чемпионате Южной Кореи. Наставником команды является румын Дан Петреску, ранее тренировавший московское «Динамо».
Московский футбольный клуб ЦСКА 17 января объявил о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового с 4 июня в качестве свободного агента, передает «Радиоточка НСН».
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