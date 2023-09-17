«Зенит» разгромил «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» с крупным счетом обыграли казанский «Рубин» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча завершилась со счетом 3:0. Первый мяч в ворота противника на восьмой минуте отправил нападающий «Зенита» Вильсон Изидор.

На 56-й минуте Матео Кассьера укрепил преимущество петербуржцев. Окончательный счет спустя три минуты установил Клаудиньо.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Петербуржцы набрали 17 очков после восьми матчей.

Ранее «Зенит» сыграл вничью в матче против московского ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
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