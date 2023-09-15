«Динамо» упустило победу в матче против «Пари НН»

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет на восьмой минуте. На 88-й минуте форвард гостей Николоз Кутателадзе забил ответный мяч.

«Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.

В седьмом туре РПЛ петербургский «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА. Матч завершился со счетом 1:1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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