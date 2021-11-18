Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер от коронавируса

Бывший игрок клуба «Крылья Советов» и сборной Белоруссии Денис Ковба умер от коронавируса на 43-м году жизни.

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Ранее жена футболиста Надежда сообщала, что Ковба заразился COVID-19, спортсмена поместили в реанимацию.

«"Крылья Советов" приносят глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», — отметили в пресс-службе самарского клуба.

Денис Ковба играл за «Крылья Советов» в 2000-2009 годах, вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России. Кроме того, игрок выступал за белорусский «Локомотив», украинские «Звезду» и «Александрию», чешскую «Спарту», подмосковные «Химки».

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ФОТО: pixabay.com
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