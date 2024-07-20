«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в стартовом туре РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» разгромили самарские «Крылья Советов» в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отметились оформивший дубль Максим Глушенков, Матео Кассьерра и Педро.
В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал чемпионом России.
Ранее московский «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2. Во втором туре железнодорожники сыграют в московском дерби с «Динамо», «Акрон» проведет встречу с воронежским «Факелом», передает «Радиоточка НСН».
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