«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в стартовом туре РПЛ

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отметились оформивший дубль Максим Глушенков, Матео Кассьерра и Педро.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал чемпионом России.

Ранее московский «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2. Во втором туре железнодорожники сыграют в московском дерби с «Динамо», «Акрон» проведет встречу с воронежским «Факелом», передает «Радиоточка НСН».

