Семин ждет сюрпризов в новом сезоне РПЛ от «Краснодара» и «Динамо»

Юрий Семин заявил НСН, что болельщики ждут побед от «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», которые могут составить конкуренцию «Зениту». 

Футбольные болельщики ждут победы от «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», эти команды в новом сезоне РПЛ смогут составить конкуренцию «Зениту», заявил НСН бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 20 июля 2024 года и завершится 24 мая 2025 года. В первый день состоятся матчи «Локомотив» - «Акрон», «Крылья Советов» - «Зенит», «Ростов»- ЦСКА, «Динамо» - «Факел». Семин считает, что в нижней части турнирной таблицы много равных команд, которые также будут бороться друг с другом.

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«Фаворитами будут все те же: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Все эти команды должны создать конкуренцию «Зениту», тогда будет интересен этот сезон. Команды, которые будут бороться за нижние места, сегодня сложно определить. Все будет зависеть от того, как команды подготовились к сезону, а также как подготовятся ко второй части. Там очень много равных по классу команд, на мой взгляд. Сюрприз для болельщиков давно уже должны сделать «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Кто-то из этих команд», - рассказал он.

Питерский «Зенит» стал чемпионом России прошлого сезона только по итогам последнего тура, команда шла второй в турнирной таблице, но обыграла «Ростов» дома, когда на тот момент лидер «Динамо» уступило на выезде «Краснодару». «Зенит» стал первым, «Краснодар» - вторым, «Динамо» - третьим. В первую восьмерку также попали «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и казанский «Рубин», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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