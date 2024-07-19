Семин ждет сюрпризов в новом сезоне РПЛ от «Краснодара» и «Динамо»

«Фаворитами будут все те же: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Все эти команды должны создать конкуренцию «Зениту», тогда будет интересен этот сезон. Команды, которые будут бороться за нижние места, сегодня сложно определить. Все будет зависеть от того, как команды подготовились к сезону, а также как подготовятся ко второй части. Там очень много равных по классу команд, на мой взгляд. Сюрприз для болельщиков давно уже должны сделать «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Кто-то из этих команд», - рассказал он.

Питерский «Зенит» стал чемпионом России прошлого сезона только по итогам последнего тура, команда шла второй в турнирной таблице, но обыграла «Ростов» дома, когда на тот момент лидер «Динамо» уступило на выезде «Краснодару». «Зенит» стал первым, «Краснодар» - вторым, «Динамо» - третьим. В первую восьмерку также попали «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и казанский «Рубин», передает «Радиоточка НСН».

