«Зенит» разгромил бразильский «Сантос» в матче Кубка равноправия
Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в матче с бразильским футбольным клубом «Сантос» в рамках товарищеского Кубка равноправия.
Встреча прошла 13 февраля. «Зенит» разгромил оппонента со счетом 4:1.
В составе петербуржцев отличились Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро. У «Сантоса» гол забил Родриго Сезар.
В рамках Кубка равноправия «Зенит» также обыграл катарский «Аль-Духаиль» и китайский «Шанхай Шэньхуа».
В конце января петербургский клуб встретился с южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс». Матч прошел в Абу-Даби и завершился победой «Зенита» со счетом 5:1, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» разгромил бразильский «Сантос» в матче Кубка равноправия
- В Одессе женщины выгнали из трамвая проверявших документы военкомов
- Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Анапе
- Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен в медицинском вузе
- СМИ: актер Игорь Петренко задолжал по алиментам более 9,2 млн рублей
- АТОР: спрос на летние туры в Крым вырос на 20-50%
- Сервис OnlyFans заплатил в бюджет Украины более миллиона долларов
- Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 млрд рублей
- Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово
- Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru