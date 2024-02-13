«Зенит» разгромил бразильский «Сантос» в матче Кубка равноправия

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в матче с бразильским футбольным клубом «Сантос» в рамках товарищеского Кубка равноправия.

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Встреча прошла 13 февраля. «Зенит» разгромил оппонента со счетом 4:1.

В составе петербуржцев отличились Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро. У «Сантоса» гол забил Родриго Сезар.

В рамках Кубка равноправия «Зенит» также обыграл катарский «Аль-Духаиль» и китайский «Шанхай Шэньхуа».

В конце января петербургский клуб встретился с южнокорейским «Чонбук Хендэ Моторс». Матч прошел в Абу-Даби и завершился победой «Зенита» со счетом 5:1, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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