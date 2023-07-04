«Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в домашнем матче

Петербургский «Зенит» уступил сербской «Црвене Звезде» в матче международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер».

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Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 39-й минуте счет открыл хавбек сербов Мирко Иванич. На 62-й минуте полузащитник петербуржцев сравнял счет. На 88-й минуте Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти.

«Зенит» 7 мая обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ФутболСербияСтадион "зенит-арена"ФК "Зенит"

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