«Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в домашнем матче

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 39-й минуте счет открыл хавбек сербов Мирко Иванич. На 62-й минуте полузащитник петербуржцев сравнял счет. На 88-й минуте Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти.

«Зенит» 7 мая обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».

