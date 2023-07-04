«Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в домашнем матче
4 июля 202322:14
Петербургский «Зенит» уступил сербской «Црвене Звезде» в матче международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер».
Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 39-й минуте счет открыл хавбек сербов Мирко Иванич. На 62-й минуте полузащитник петербуржцев сравнял счет. На 88-й минуте Жан-Филипп Крассо реализовал пенальти.
«Зенит» 7 мая обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru